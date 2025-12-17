遭羅景壬提告今開庭 凌濤：直球對決，為人民把關公帑

國民黨桃園市議員凌濤（中）。呂志明攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨桃園市議員凌濤因指控「零日攻擊」導演羅景壬團隊領勞動部補助2872萬元挨告，今天台北地院開庭。凌中午表示，自己與當時一起指控的國民黨前發言人鄧凱勛、前副發言人康晉瑜會出庭直球對決，為人民把關公帑到底。

凌濤說，感謝金牌大律師吳柏宏支持，有信心維持全勝，力戰執政黨荒腔走板的行徑；也歡迎所有關心國家發展民眾相挺，讓他們有最大的力量，對抗貪腐與各種不公不義賺人民納稅錢手法。

凌濤說，過去曾檢驗前農委會主委陳吉仲研究報告支領國家經費一魚兩吃挨告勝訴定讞，今年8月間檢驗勞動部就業安定基金支出，不符合使用基金目的，一個是前勞動部長許銘春開演唱會、一個是影音製作高達上千萬。

