遭羅智強酸被中國追殺「自作自受」 沈伯洋轟：選不上黨主席果然有原因
中共點名對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，民進黨立法院黨團日前提案，建請立法院會作成決議，譴責中共的跨境鎮壓惡行。國民黨立院黨團書記長羅智強今（16日）表示，「欺負陸配、自作自受的沈伯洋，有什麼資格，要別人保護他？」沈伯洋怒批，羅智強的水準，恐怕真的到了史無前例的低。選不上黨主席果然有原因。
沈伯洋指出，羅智強今天發文說他不讓中配參政是獵殺中配，所以被中國政治追殺是自作自受。第一，台灣公務員本來就不能擁有中華民國以外的國籍，這是現行法律，也是最基本的國安原則。羅智強身為立委連這種常識都搞不清楚，真的不愧是全台灣水準最低的立委。
第二，沈伯洋澄清，「獵殺中配」是紅媒的造謠，完全不是他在專訪裡說的。第一次引用紅媒假訊息的，就是羅智強。當時還以為只是他水準差，後來才發現，他可能連閱讀都有困難。
最後，沈伯洋說，最可悲的是，羅智強的價值觀，羅主張：被中國政治追殺，是自作自受。羅的理由竟然是——沈伯洋想完善國安法制。換句話說，羅智強覺得，中國可以決定台灣立法委員能立什麼法，「只要你得罪中國，就是活該。」這種立委，才是真正的國安風險。
