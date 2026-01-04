遭美國智庫指「呼應中共」！鄭麗文反嗆：綠營造謠供應鏈又來了

中共解放軍去年底大動作對台發動「正義使命」圍台軍演，美國智庫「戰爭研究所」（ISW）就分析中國動機，表示這場演習不僅是軍事恫嚇，更是一場大型認知作戰，還點名國民黨主席鄭麗文演習期間言論與中共敘事相互呼應。對此，鄭麗文直接回批是「在配合民進黨的造謠供應鏈」，並指出國安危機的來源就是賴清德的「錯誤政策」。

鄭麗文今（4）日上午出席國民黨客家工作會議，會前接受媒體聯訪，直接回應美國智庫說法是在配合民進黨的造謠供應鏈，「一個圍台軍演，看不到賴清德的國安團隊提出一個有效的保台方法，事後又開始啟動造謠供應鏈，想要拿這個來扣帽子」。

鄭麗文痛批賴清德該應付、處理的是對岸。圖／台視新聞

鄭麗文強調，賴清德該應付、處理的是對岸，不是國民黨，「你的國安危機來源是你錯誤的兩岸政策，不是國民黨」，並認為賴清德如果聽勸的話，也不至於到今天，都沒辦法過境美國出訪，「賴清德應該好好的當中華民國總統，不要一天到晚用這種旁門左道，製造不必要的內部朝野矛盾，這對賴抗中保台一點幫助都沒有。」

責任編輯／陳俊宇

