遭美掃毒名義擊沉船隻亡 中美洲島國漁民家屬提告
千里達有2位漁民的家屬，在美國民間團體的協助下，27日向美國麻州的聯邦法庭提起訴訟，指控美國官方不法致死，以及法外處決。原告指控，這2位漁民搭乘的漁船在去年10月14日，正要從委內瑞拉返回千里達時，卻遭到美軍飛彈擊中，當時船上總共有6人喪命。律師表示，2名死者和毒品犯罪組織並無關連，只是普通的漁民與農場工人。
美國公民自由聯盟律師瓦特表示，「2位原告他們的家族以及整體社群都活在恐懼當中，他們是來自千里達北部的漁村，他們現在已經不敢離海岸太近，就怕也被美國攻擊、被飛彈擊中。」
原告引用美國的《公海死亡法》，法律規定，如果在公海發生不法致死事件，家屬可以提起求償；另一項原告引用的《外國人侵權法》則允許非美國人可以針對違反國際法的事件，包含法外處決，向美國法院提起訴訟。
美國公民自由聯盟律師考夫曼說，「這場官司的重點，是代表在川普政府的非法襲船事件中，2位受害者的家屬尋求賠償，我們的訴訟，要指出這36次襲擊已經殺死了130多人，是以人命為代價。」
川普自從去（2025）年8月以來，就以打擊毒品恐怖主義的名義，在加勒比海部署軍艦。到目前已經擊沉36艘船隻，造成至少126人死亡，合法性引發質疑聲音。而這起訴訟也成為美國部署軍隊，襲擊加勒比海上的船隻以來，第一起進入司法程序的相關指控。
