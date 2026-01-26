遭美提高關稅！青瓦台：尚未獲正式通知

▲對於美國總統宣布要調高韓國關稅至25%一事，青瓦台方面初步回應，還沒有接獲正式通知。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）突在自家社群平台發文，指控韓國國會沒有批准並落實先前與美國達成的貿易協議，故將針對韓國汽車、木材、製藥產品以及其他對等關稅項目，把關稅稅率從15%上調至25%。對此，青瓦台方面表示，尚未收到美國的正式通知，預計今（27日）召開會議，商討如何應對。

根據《韓聯社》、《韓國時報》報導，青瓦台在回覆傳媒的聲明中，表示尚未收到華府有關川普言論的正式通知或詳細解釋。

報導提到，雖然川普把矛頭對準韓國立法機構，指控其拖延、不通過貿易協議，才導致韓國被上調關稅，但目前尚不清楚這是否為唯一的原因。

青瓦台並補充說，今天稍晚，韓國政府將召開由總統秘書室政策室長金容範主持的高級別緊急會議，相關部門官員將出席，評估形勢並制定應對措施，目前人在加拿大的產業通商資源部部長金正寬也會盡快前往美國，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）討論。

