遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
自柬埔寨起家的跨國犯罪集團「太子集團」遭美國認定為跨國犯罪集團，並正式於10月起訴，指控負責人陳志涉嫌電信詐欺與洗錢，扣押142億美元（約新台幣4400億元）。而有知情人士指出，身為天旭公司特助的李守禮看到新聞後，也曾傳訊詢問身為高層幹部之一的李添「會不會有影響？」，李添則氣定神閒的表示自己正在和陳志打牌，「這都小錢啦」。
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照已「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。
儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志外表矮小，身高僅有150公分高，但卻身價驚人，就連遭美方查扣約4400億餘元資產時，也能氣定神閒地表示，「這都是小錢」。
對此，台北地檢署4日指揮調查局、刑事警察局、台北市政府警察局信義、大安、內湖與高雄市刑大等多個單位，兵分47路前往搜索，查扣18筆不動產（含房屋11戶、48個車位，依時價登錄價值高達38.1億餘元）、各式名車26輛（4.7億餘元）與銀行帳戶60個（餘額2.3億餘元），合計扣押物價值高達45億2766萬餘元。
而警方前往搜索時，也在和平大苑的48個車位內驚見一整排豪車，包含布加迪、法拉利、麥拉倫、勞斯萊斯幻影等均在列。
