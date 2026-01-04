遭美活捉! 委國總統馬杜洛"巴士司機出身" 涉毒品.操控選舉

國際中心／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛，今年63歲，最初是一位巴士司機，參加工會起家，從學生時期就熱衷政治，先後擔任外交部長與副總統，高調主張反美國帝國主義，2013年起開始擔任總統，但因為毒品、石油以及操縱選舉等爭議，成為美國總統川普的眼中釘。

身材高挑、留著鬍鬚，委內瑞拉總統馬杜洛，去年在集會上，唱起美國歌曲，向美方喊話要和平，還把自己打造成，對抗西方的超人英雄。

在社群平台PO出新年影片，馬杜洛變成動畫角色，披著斗篷現身，身為左翼強人，他高調主張反美的帝國主義。

委內瑞拉總統馬杜羅（2025.7）說：「我們不用管帝國主義者，委內瑞拉會繼續維持自己的，經濟、社會和文化。」

委內瑞拉總統馬度羅（2025.8.14）：「你好你好！謝謝謝謝！」

委內瑞拉總統馬杜洛，成長於典型的藍領家庭。（圖／民視新聞）

開心分享習近平送的手機，馬杜洛積極跟中國、俄羅斯交好，掌權超過10年，人民卻苦不堪言，面臨史上最嚴重的惡性通膨，GDP下滑八成，而他在踏入政壇前，其實是一名巴士司機。

馬杜洛出生於工人家庭，從小對政治熱衷，高中沒畢業就去開巴士，還創立地鐵公司第一個工會，也因此踏入政壇，受到前總統查維茲的重用，先後擔任外交部長與副總統，2013年擔任總統，一路連任至今。

委內瑞拉總統馬杜羅（2024.07.29）：「馬斯克你想打架嗎？我們就來吧！伊隆馬斯克，我準備好了」

因為不滿特斯拉執行長馬斯克，批評他是獨裁，馬杜洛在記者會上，氣噗噗公開宣戰。當時他正開心，宣布三度當選總統，卻引發舞弊質疑，加上毒品、石油以及操縱選舉等爭議，讓他成為川普的眼中釘。

去年才高嗆川普來抓他，如今被遣送美國，將面臨司法審判，獨裁總統變成階下囚。

