即時中心／林韋慈報導

美軍空襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，引發國際高度關注。除多起劇烈爆炸及總統馬杜洛與其夫人遭俘外，外界最為震驚的是，委內瑞拉長期部署的中國製JY-27「反匿蹤」警戒雷達，以及俄製S-300防空系統，在美軍行動期間似乎未能發揮預警與攔截效能，讓美軍得以迅速破壞多處關鍵軍事設施。





綜合外媒報導，當地時間1月3日凌晨約2時，卡拉卡斯市區至少傳出7聲巨大爆炸，威力之大足以震碎窗戶，不少民眾在睡夢中驚醒，倉皇逃上街頭。目擊者指出，市內兩處重要軍事設施冒出濃煙，分別為位於市中心的「拉卡洛塔空軍基地」（La Carlota military airfield），以及外界認為總統馬杜洛長期駐留的「蒂烏納堡軍事基地」（Fuerte Tiuna）。此外，位於卡拉卡斯東部的重要機場伊格羅特（Higuerote）亦疑似也遭到攻擊。

廣告 廣告

據了解，委內瑞拉政府近年斥資向中國與俄羅斯採購多項防衛裝備，其中，中國製JY-27雷達長期被宣傳為「匿蹤戰機剋星」，號稱可有效偵測美軍F-22與F-35戰機；而俄製S-300VM防空系統，則被視為南美洲最具威懾力的防空網之一。然而，美軍於3日凌晨進入卡拉卡斯領空後，幾乎未遭明顯阻礙，迅速完成精準打擊行動，甚至成功拘捕總統馬杜洛，令外界譁然。

事件曝光後，網路輿論對中俄軍武在高強度現代空襲下的實戰效能提出質疑。不過，也有分析認為，美軍可能在空襲前已先行展開高強度電子戰，癱瘓委軍指管與雷達系統；此外，長期遭受國際制裁，導致零組件斷供、系統維護不足，以及人員訓練落差，也可能是防空體系未能發揮作用的關鍵因素。

原文出處：快新聞／遭美空襲瞬間失效！委內瑞拉預警雷達是「中國貨」 裝備多從中、俄購入

更多民視新聞報導

李在明訪中前夕央視專訪 稱「不應為了自身的利益侵犯他國」

藍營誰選新北？國民黨市黨部主委親曝「協調時程表」 最晚農曆年前定案

習近平「死亡之握」加1？馬杜洛去年在莫斯科會面 2國領導人接連下台

