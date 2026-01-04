遭美軍夜襲活逮直送紐約！馬杜洛上銬公開押解 最新畫面曝光

即時中心／梁博超報導

美軍在當地時間週六（3日）凌晨對委內瑞拉發動突襲，成功「逮捕」委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦並押返美國；美國司法部長邦迪表示「很快就會在美國本土接受嚴厲審判」，強調這是對國際販毒犯罪的嚴正追究。稍早白宮公開一段馬杜洛被公開押解的最新影片，畫面中可見馬杜洛被戴上手銬，在聯邦幹員的押解下走過美國緝毒局（DEA）位於紐約辦事處的長廊；馬杜洛更以英文向在場的人們表示「晚安」，更補充道「新年快樂」。

白宮的官方快速反應帳號「Rapid Response 47」在社群平台X上貼出一段委內瑞拉總統馬杜洛的影片，畫面中可見馬杜洛被戴上手銬，在聯邦幹員的押解下，走過一條鋪著標有「DEA NYD」藍色地毯的美國緝毒局（DEA）紐約辦事處長廊。

根據CNN報導，馬杜洛與美國緝毒局特工並肩而行，並試圖用英語交談。他先說以英文說了「晚安」，然後再用西班牙語自問「那是晚安，不是嗎？」

接著馬杜洛向房間裡的人們以英文重複了一遍「晚安」，又用略顯激動的語氣補充道「新年快樂」。

