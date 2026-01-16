遭美軍活捉內幕曝！馬杜洛夫婦淪階下囚…關鍵內鬼竟是從小一起長大的他

國際中心／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛夫婦日前遭美軍突襲控制，震撼國際。據外媒披露，馬杜洛並非敗給美軍武力，而是遭核心親信出賣。其童年摯友兼貼身衛隊指揮官塔瓦塔少將，涉嫌洩露總統座標並關閉防空系統，導致防線崩潰。目前塔瓦塔已因叛國罪遭當局逮捕，代總統隨即展開軍方大清洗，至少14名高階軍官下落不明。

委內瑞拉政局近期發生劇變，總統馬杜洛（Nicolás Maduro）政權在一夜之間瓦解。《英國廣播公司》（BBC）引述臨時政府內部消息指出：「我們不是敗給了美國，而是敗給了身邊的內鬼。」經多方情資證實，導致馬杜洛夫婦淪為階下囚的關鍵人物，竟是馬杜洛最信任的貼身衛隊指揮官、少將哈維爾·馬爾卡諾·塔瓦塔（Javier Marcano Tabata）。

廣告 廣告

西班牙《國家報》引用哥倫比亞情報文件揭露，塔瓦塔向美方提供了馬杜洛夫婦藏身處的精確座標，並主動暴露了由古巴與委內瑞拉共同建構的維安漏洞。在3日美軍執行突襲的關鍵時刻，塔瓦塔更授意下屬關閉首都加拉加斯的防空預警及電子屏蔽系統，使美軍得以長驅直入，「精準且順利」地完成逮捕行動，過程中幾未遭遇有效抵抗。

報導指出，塔瓦塔的背叛動機疑與美國開出的5,000萬美元（約新台幣16.3億元）高額賞金有關，但最終他並未如願領取。事實上，委國情報部門在事發前數週已偵測到塔瓦塔與外國情報機構有加密通訊往來，卻未能及時採取行動。直到1月6日總統府前爆發不明槍戰後，塔瓦塔才因涉嫌叛國在國民議會大廳被捕入獄。

令人唏噓的是，塔瓦塔與馬杜洛不僅是上下屬，更是「童年摯友」。2人皆出身加拉加斯工人社區，現年57歲的塔瓦塔比馬杜洛小7歲，從小一同長大。塔瓦塔軍校畢業後仕途順遂，馬杜洛執政期間對其信賴有加，於2024年10月任命其為總統榮譽衛隊指揮官與軍事反情報總局局長，將身家性命與軍中情報網全交託於他。

《邁阿密先驅報》分析，塔瓦塔麾下的榮譽衛隊已擴編為師級單位，擁有特種部隊、無人機營及強大火力，足以壓制首都常規部隊；加上其掌握的情報網可清除異己，馬杜洛對其「絕對信任」，反成為美軍從內部瓦解委國防禦體系的最佳破口。

事件發生後，委內瑞拉代總統羅德里格斯（Rodriguez）迅速任命作風強硬的洛佩斯（Lopez）接掌衛隊，並意有所指的表示：「在這場必要的過渡中，過去的陰影（指塔瓦塔）沒有容身之地。」隨後軍方展開整肅，截至目前，至少有14名與塔瓦塔關係密切的高階軍官已從公眾視野中消失。

隨著馬杜洛時代落幕，羅德里格斯政府正啟動與美國的外交談判，試圖在內部動盪中尋求穩定。然而，遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超分析，考量國際情勢，委內瑞拉龐大的石油資源如今恐成「燙手山芋」，美國能源巨頭是否願意接手仍是未定之天。

更多三立新聞網報導

佛州擬徵OnlyFans50%罪惡稅！「21歲處女」估失血13億 她笑：搬家就好

當兵最怕吃到什麼？「防彈豬排」與「螢光咖哩」奪冠 釣出一票受害者

曾譽全台CP值最高！「小鳥吃吐司」闆失聯前夜竟摸黑捲走營收

黃國昌自提國防預算案慘遭美方駁斥！學者譏：沒半個專業人才在演哪齣

