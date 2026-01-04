遭美軍狂轟！委內瑞拉最大軍事基地淪廢墟 衛星照曝光「馬杜洛藏身處」

2026年1月3日，美軍空襲委內瑞拉卡拉卡斯「蒂烏納堡」淪為廢墟。路透社



國際震撼彈！美國總統川普宣布，美軍成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，根據報導，美軍精準打擊，成功進行「斬首」行動。外媒也曝光馬杜洛夫婦最後藏身處，就在委內瑞拉境內最大軍事基地「蒂烏納堡」（Fort Tiuna）的安全屋內，衛星照片曝光後，該基地儼然已淪為廢墟。

據Vantor衛星照顯示，經1月3日襲擊後，蒂烏納堡軍事建築和設備遭到嚴重破壞，明顯可見大片焦黑痕跡與牆體崩塌，相較去年12月22日拍到景象，如機地上建築物幾乎整片被炸光，只剩下斷垣殘壁。

廣告 廣告

2026年1月3日，美軍空襲委內瑞拉卡拉卡斯「蒂烏納堡」後的衛星照（右圖），對比去年12月衛星照（左圖），可見被摧毀的車輛和設備。路透社

《CBS新聞》也報導，中央情報局（CIA）在委內瑞拉政府內部的消息來源協助美軍追蹤馬杜洛的位置，因此馬杜洛的一舉一動早就被美軍掌握，甚至連馬杜洛養的寵物，美軍都能掌握行蹤。另外《美聯社》也報導，馬杜洛最終在位於委內瑞拉最大軍事設施蒂烏納堡內的安全屋被捕。

根據了解，當地時間3日凌晨，委國首都卡拉卡斯（Caracas）不到30分鐘內接連傳出至少7起爆炸，各地可見濃煙和飛機低空飛行，數個區域立刻停電。

2026年1月3日，美軍空襲委內瑞拉卡拉卡斯「蒂烏納堡」後的衛星照（右圖），對比去年12月衛星照（左圖），可見被摧毀的建築。路透社

美軍表示3日凌晨，三角洲部隊成功攻入蒂烏納堡，馬杜洛及其妻子當時正在安全屋內，眼見三角洲部隊攻入後，馬杜洛雖試圖逃往密室卻來不及關門，最終只好投降乖乖就逮。

根據報導，馬杜洛與妻子將被送進美國布魯克林都會拘留中心，最快明日（1／4）提訊受審。布魯克林都會拘留中心也曾關押過不少重大囚犯，包括因性醜聞被判終身監禁的嘻哈歌手吹牛老爹、墨西哥大毒梟古茲曼等，該處以暴力與惡劣髒臭的衛生環境聞名。

更多太報報導

吃瓜！網美自爆「睡完所有頂流男神」床照流出 鹿晗、林更新等男星急回應

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

《黑白大廚2》大出包！「料理怪物」身分洩 粉絲暴動狂轟「低級劇透」