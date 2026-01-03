遭美軍空襲瞬間癱！委內瑞拉預警雷達是「中國貨」

委內瑞拉預警雷達被指出是「中國製」。（示意圖／Unsplash）





美國總統川普表示，美軍已對委內瑞拉發動軍事打擊行動。美方官員更向外國媒體透露，本次行動由美國陸軍菁英特種部隊「三角洲部隊」執行。遭美軍空襲瞬間癱瘓的委內瑞拉預警雷達，則被指出是「中國製」。

美國總統川普宣稱，委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子已遭拘捕。美方官員向媒體透露，本次行動由美國陸軍菁英特種部隊「三角洲部隊」負責執行。

拉丁美洲研究學者沙巴提尼：「川普發出警告已經很久了，還說這將會是在委內瑞拉境內的秘密行動，無論如何馬杜洛都必須下台。」

三角洲特種部隊主要負責人質營救任務，多數行動高度機密，曾參與抓捕伊拉克前總統「薩達姆海珊」的行動，也曾在2019年參與擊斃極端組織「伊斯蘭國」時任領導人巴格達迪的任務。

軍事專家蘇紫雲：「剛才提到的第160特戰飛行團，其實就是搭配三角洲部隊執行任務。推估美軍可能先進行電子壓制，接著出動自多明尼加起飛的F-35匿蹤戰機，降低被委內瑞拉偵測的可能性，隨後攻擊卡洛塔空軍基地以及拉瓜伊拉港，先行壓制委內瑞拉的海空軍。」

他進一步指出，第160特戰部隊所屬的MH-47、MH-60直升機負責搭載步兵；AH-64阿帕契攻擊直升機，以及AH-1海軍陸戰隊「超級眼鏡蛇」，也都有出現在行動現場。

而最令人震驚的是，委內瑞拉部署的中國製JY-27「反匿蹤」警戒雷達，以及俄製S-300防空系統，在美軍入侵時，似乎未能發揮預警功能，讓美軍得以迅速破壞多處重要軍事設施。

