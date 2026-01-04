遭美軍突襲逮捕！馬杜洛昔嗆美膽小鬼「來抓我啊」 白宮一句話狠酸

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普於1月3日下令對委內瑞拉採取軍事行動，美軍隨即展開代號「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的突襲行動，成功拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與其夫人。此次行動震撼國際，也掀起政治與媒體的高度關注。白宮更在社群平台Instagram上公開他過往挑釁美國的影片，造成轟動。

美方不僅未對馬杜洛的總統身分給予外交禮遇，還主動公布其遭拘捕的畫面，當中可見馬杜洛戴著眼罩與手銬，被移送至紐約的聯邦拘留設施布魯克林大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。

廣告 廣告

白宮在Instagram發出影片顯示，馬杜洛於2025年8月曾公開向美方嗆聲，言詞挑釁表示：「來抓我啊！我等你啦！」並稱美國為「膽小鬼」，甚至嘲諷「別讓老子等太久」。如今短短數月後即遭美軍拘捕，其言論也成為反諷的焦點。白宮更引用美國國務卿盧比歐的話語「如果你不懂，那你現在該懂了」作為社群貼文的註解，展現美方高調姿態。

川普在軍事行動後公開表示，美國將暫時接管委內瑞拉的治理，並不排除進一步擴大軍事介入。他同時強調，美國石油公司也將進駐委內瑞拉，顯示此舉背後可能蘊藏戰略與經濟雙重考量。

至於馬杜洛遭美方拘押的具體原因，美媒分析指出，除了涉及毒品走私、貪污受賄、綁架與謀殺等多項刑事指控外，也有觀點認為，美方行動與委內瑞拉掌握豐富石油資源有直接關聯。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

只為贏得1份大薯！男比賽吃西瓜「活活噎死」 妻目睹全程崩潰

愛刺青要知道！墨水源自工業塗料 研究發現恐影響免疫反應

中年男子長期喝「汽水加煉乳」 糖尿病惡化慘截肢