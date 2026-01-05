即時中心／綜合報導

美軍在當地時間上週六（3日）凌晨對委內瑞拉發動突襲，成功「逮捕」委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦並押返美國，將面對販毒等指控，最重恐終身監禁。紐約聯邦法院週一首度開庭，馬杜洛及其妻子否認所有指控，更強調自己仍是委內瑞拉的總統、是戰俘。

綜合CNN、美聯社等外媒報導，馬杜洛及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）於台灣時間6日凌晨在紐約聯邦法院首度出庭。對於毒品恐怖主義、走私販毒等四項指控，兩人拒不認罪。

馬杜洛在否認所有指控後，表示「我仍然是我國家的總統。」話還沒說完就被法官打斷了；他還再次強調，「我的名字是尼古拉斯·馬杜洛·莫羅斯（Nicolás Maduro Moros），我是委內瑞拉共和國總統，我被綁架了，而且從1月3日星期六開始，我在委內瑞拉首都加拉加斯的家中被綁架。」法官則回應「以後有機會再詳細討論這些。」

這次開庭持續約半小時，馬杜洛夫婦隨即被帶離法庭，法官將下次聽證會定於3月17日舉行。據法庭記者描述，弗洛雷斯似乎受傷，不時搖晃身體並低頭；她的辯護律師稱是在軍事行動中受傷的。馬杜洛似乎也受了傷，一度難以坐下和站起。

而根據美聯社報導，在庭審結束後，一名旁聽席上的男子開始以西班牙語對馬杜洛講話，稱他為「非法」總統；當馬杜羅被帶出法庭時，也用西班牙語回應，「我是被綁架的總統，我是戰俘。」

快新聞／遭美軍逮捕後首度庭審！馬杜洛拒認美方指控 強調自己仍是委內瑞拉總統

在庭審結束後，一名旁聽席上的男子以西班牙語對馬杜洛講話，稱他為「非法」總統；馬杜羅也用西班牙語回應「我是被綁架的總統，我是戰俘。」（圖／美聯社提供）





