遭美軍「拖出臥室」馬杜洛坐下、起身都得扶 妻額上有貼布、站不穩

2026年1月5日，委內瑞拉總統馬杜洛與第一夫人佛羅雷斯在紐約出庭，此為法庭素描。美聯社



遭美軍突襲抓捕送往美國的委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，週一（1/5）被押至紐約曼哈頓聯邦法庭，現場聽審記者描述，馬杜洛坐下、起身有困難，要扶椅子扶手借力，庭審結束他試圖帶走一枝筆，遭法警扣下；第一夫人佛羅雷斯額上貼貼布、右眼瘀傷，律師說她可能骨折。

美國緝毒局幹員1月5日移送馬杜洛（右）以及他的夫人佛羅雷斯（左），在紐約出庭。路透社

美軍上周六（1/3）發動「絕對決心行動」，約200名美軍在委國首都卡拉卡斯，將睡夢中的馬杜洛（Nicolas Maduro）、第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores）拖出臥室，帶往美國受審。

美國司法部指控馬杜洛涉4罪：串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅性裝置、串謀持有機槍和毀滅性裝置；除涉毒恐怖主義罪之外，佛羅雷斯被起訴其他相同罪名。

2026年1月5日，委內瑞拉總統馬杜洛與第一夫人佛羅雷斯在紐約出庭，此為法庭素描。路透社

週一（1/5）馬杜洛夫婦被押解至曼哈頓聯邦法庭出庭，美國有線電視新聞網（CNN）法庭記者科茨（Laura Coates）表示，馬杜洛在庭上態度堅決、充滿自信、聲如洪鐘，表示自己是戰俘而非刑事被告；夫婦倆高喊無罪、無辜，堅稱目前仍是委內瑞拉的總統及第一夫人。

2026年1月5日，委內瑞拉總統馬杜洛與第一夫人佛羅雷斯在紐約出庭，此為法庭素描。路透社

這對夫婦遭美軍「從臥房拖出」過程顯然掛彩，科茨形容馬杜洛坐下、起身時都顯困難，須扶著椅子扶手借力。

第一夫人佛羅雷斯額頭、太陽穴處貼有膠布，另有媒體指她右眼處有瘀傷、虛弱到站不穩，她的律師說她肋骨可能骨折或嚴重挫傷，需特別醫療照料。

2026年1月5日，遭美軍抓捕的委內瑞拉總統馬杜洛與第一夫人佛羅雷斯，在紐約被押往曼哈頓聯邦法庭。美聯社

科茨也說馬杜洛夫婦戴有翻譯耳機，但馬杜洛顯然聽懂英文，「一度未經翻譯便直接回應法官」。科茨也說馬杜洛在法庭上做了大量筆記。

《衛報》報導馬杜洛離開前，將一枝筆夾入筆記內試圖帶走，遭法警發現阻止。

2026年1月5日，遭美軍抓捕的委內瑞拉總統馬杜洛與第一夫人佛羅雷斯，在紐約被押往曼哈頓聯邦法庭。美聯社

