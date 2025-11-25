遭美通緝台男 搭遊輪來菲被捕

（中央社記者林行健馬尼拉25日專電）一名被美國通緝的台灣籍男子，最近搭乘遊輪從高雄前往菲律賓北部港口時，遭菲律賓移民局（BI）幹員逮捕。

菲律賓移民局今天表示，現年54歲的蔡姓台男曾擁有美國籍，因美國發布的逮捕令被列入國際刑警組織（INTERPOL）通報名單，屬於在逃通緝犯。

移民局經核對資料，22日派員登上遊輪將他逮捕，現正依照INTERPOL通報與菲律賓移民法規，進行遣送程序。據了解，原則上蔡男會被遣送台灣，但如果美方向菲律賓提出要求，則會遣送美國。

蔡男因涉及洗錢及非法賭博，而遭美國通緝。

移民局局長維亞杜（Joel Anthony Viado）警告，菲律賓不是外國逃犯的避風港，並強調，移民局將持續強化與國際執法機關的合作，以進一步鞏固邊境管控與國家安全。（編輯：田瑞華）1141125