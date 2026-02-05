遭羞辱沒讀過大學！2女星「錄影爆衝突」薔薔夾中間急緩頰

佳娜被同場女星挑釁暴怒。（圖／東森電視）





烏克蘭女星佳娜與馬來西亞男星祖雄結婚2年、育有1女1子，她日前上東森綜合台《小姐不熙娣》分享，曾在錄影時被一名同場女星挑釁爆走的故事；當時對方開嗆「烏克蘭女生都沒讀過大學」，氣得她當眾飆罵，薔薔夾在兩人中間趕緊緩頰。

佳娜表示，當時節目為了效果把她跟俄羅斯代表女星安排坐一起，但事前看過腳本覺得內容正常沒有太在意，想不到正式錄影時，對方卻脫稿演出喊道「烏克蘭就是俄羅斯的鄉下」，雖然聽了心裡有些不舒服，但佳娜安慰自己，對方沒去過烏克蘭所以不清楚。

接著，該名俄羅斯代表女星又口出狂言：「烏克蘭女生都沒有讀過大學，你們看她就知道！」瞬間點燃佳娜的怒火，在節目上開轟對方，夾在兩人中間的薔薔著急發聲打圓場；事後，佳娜查了對方學歷氣喊：「妳根本這輩子上不了我的大學！」但她被貼上「脾氣差」的標籤，大家卻忽略掉前因後果。



