遭羞辱「烏克蘭女生沒讀大學」 佳娜爆氣開轟同場女星

佳娜遭羞辱沒讀大學，當場發飆開轟同場女星。（資料圖／中天綜合台提供）

烏克蘭籍女星佳娜在台灣生活多年，也在2023年與馬來西亞男星祖雄結婚，並陸續誕下一對兒女。日前佳娜在節目《小姐不熙娣》自曝，曾遭一名女星故意激怒，影射沒有讀過大學，害她當場暴怒、飆罵該女星，結果上新聞被說脾氣不好。

佳娜坦承，自己很容易被激怒，所以每次上節目前會要求看腳本，想要先做心理準備，萬一有人說什麼就比較不那麼生氣。有一次她參加一個節目，當集主題是兩個國家的比較，但佳娜看了腳本覺得沒什麼問題，故事也在接受範圍，便放心開始錄影。

怎料，等到對手女星談話時，該女星卻突然脫口：「烏克蘭女生都沒有讀大學，你們看她（佳娜）就知道」，令佳娜一聽相當氣憤，「反正後來我去查她讀什麼大學，我就覺得妳還可以跟我講這句話，妳根本這輩子上不了我的大學」，隨即飆罵了該女星，甚至攻擊對方的身材，當時在場的薔薔則出面緩頰：「後來我就說沒事，我（胸部）最大，我也把那個奶拿出來。」

而佳娜不滿的是，最後新聞露出被說脾氣不好，「因為你知道她（該女星）講話的方式，她就講很小聲『但是沒有讀大學』，我就爆炸，但是他們都沒有聽她在講什麼，為什麼我生氣」，並表明該女星的言論並非表演的一部分。

事實上，佳娜過去分享過，當初在旅行時認識台灣男友，才決定到台灣生活，同時學習了中文，更從國立臺灣師範大學華語文教學系畢業，成為該校首位以學士學位畢業的烏克蘭人。另外，佳娜2023年也成功錄取世新大學性別研究所碩士班，連懷孕期間都持續學習，「我跟最小的研究生（寶寶）準備考期中考，各位考生加油喔」。

佳娜畢業於國立臺灣師範大學，還攻讀世新大學碩士班。（圖／IG@_tatiana_lin）

