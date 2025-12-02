遭翁履中批「要台獨卻不敢修憲」 劉寶傑回嗆：為中國犯台製造口實

政治中心／劉宇鈞報導

媒體人劉寶傑引用電影「教父」的台詞稱，誰提和談誰就是叛徒，兩岸不是內政問題，憲法一中是台灣人的痛苦；旅美學者翁履中則認為，台灣不是幫派，國際關係不是台灣說了算，若一中憲法是痛苦，大可修憲，要為台獨而戰卻不敢改憲法，那是玩假的。對此，劉寶傑今（2）日回應了。

劉寶傑在《上報》投書表示，敬重翁履中做為國際學者願意點評他的文章，甚感榮幸，但翁先生對於兩岸問題的簡化，與台灣歷史理解的淺薄，不能不再做說明。「都敢為台獨而戰，卻不敢修憲」，聽起來義正嚴辭，直指核心。但翁先生真的理解什麼是台獨嗎？真的理解台灣人的無奈嗎？真的理解台灣人在何種狀況下願意一戰的決心嗎？

劉寶傑提到，1996年台灣進行有史以來第一次的總統直接民選，台灣人不懼中國的武力威脅，飛彈攻擊，全世界都認為台灣兵凶戰危，危如累卵，但台灣人民以76.4%的高投票率參與，更重要的是李登輝加彭明敏的得票率超過75%。

劉寶傑說，不知道這些投票的人是否是為台獨而戰，但清楚的是他們不懼威脅，是願意為台灣而戰。不要小看台灣人護衛這塊土地的決心。而且這種護衛台灣的態度，不分藍綠、不分地域、不分族群。特別點出1996總統大選，是因為自此之後，台灣主權獨立，已經是一個鐵錚錚的事實，民進黨也不得不從一個追求台灣獨立的政黨，提出台灣前途決議文，成為捍衛台灣現狀的政黨。

劉寶傑直言，固然現在還有高喊台獨的聲浪，但那在台灣已經無足輕重，跟極統不相上下，所以此時再用台獨扣帽子，不是昧於現實的無知，就是刻意扭曲的惡意。既然台灣主權現狀已經確立，那還在爭什麼呢？有趣就在這裡，台灣光是要維持現狀，就要拚盡全力，小心翼翼，因為我們旁邊有虎視眈眈的中國，他們懷抱著苦大仇深的歷史怨恨，視奪回台灣為彌補傷痕的歷史功業。

劉寶傑認為，在這樣的情況下，台灣要小國生存，就不得不小心翼翼，不能激怒中國，讓他們毫無迴旋之地，非攻打台灣不可，但也不能事事順從，步步退讓最後溫水煮青蛙，變成對方囊中之物，為何不能修憲，任何一個在台灣的人都知道他說不出的苦，但翁履中不知道。

劉寶傑也說，我們委屈，在世界如孤兒一般，幾乎沒有邦交國，我們委屈，在國際賽事不能用國名，不能用國旗，只能用中華台北，我們委屈，不能參加聯合國等國際會議，這樣的委屈就是台灣人打落牙和血吞。但在主權上，我們一步不退。

劉寶傑強調，就因為維持現狀太難，難到台灣無力單獨面對中國，所以我們要朋友，要幫手，要奧援，也因此高市早苗的談話對台灣彌足珍貴，對中國芒刺在背，所以才呼籲兩岸問題不能變成內政問題。明知台灣的為難，還故意說敢為台獨打仗，不敢修憲，那只是在吃豆腐，為中國犯台製造口實。

