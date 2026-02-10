遭老婦逼讓座！Fumi阿姨北捷踹飛對方 認定不符「正當防衛要件」代價曝光

去年9月台北捷運爆發「讓坐」事件，一名73歲曾姓婦人與另名乘客「Fumi阿姨」，爆發爭執。（翻攝自記者爆料網）

去年9月台北捷運爆發「讓坐」事件，一名73歲曾姓婦人與另名乘客「Fumi阿姨」，爆發爭執，Fumi阿姨不滿多次遭攻擊，出腳反擊踹開對方，因此爆紅掀熱議。對此，Fumi阿姨因涉犯社會秩序維護法遭警方裁罰6,000元，他不服提起聲明異議，而新北地院近日最新裁定出爐。全案確定、不得再抗告。

回顧全案，Fumi阿姨去年9月搭乘捷運時，遭曾姓婦人上車後要求讓出優先席，雙方因此爆發口角衝突，期間曾女多次以裝有金屬容器的提袋敲打、撞擊Fumi阿姨膝部，期間Fumi阿姨以左腳擋開對方提袋，隨後再以右腳將曾女踹開，畫面被其他同車乘客拍下後，瞬間在網路瘋傳，引發社會熱議。

不過全案事後遭警方依社會秩序維護法第87條「互相鬥毆」規定，裁處Fumi阿姨罰鍰6,000元，Fumi阿姨罰不服提出聲明異議，認為自己多次遭曾女多次攻擊，已忍讓許久，出腳是為制止騷擾，屬正當防衛，且雙方都未受傷，不應認定為互毆，請求撤銷處分。

對此，法院審酌監視器畫面與雙方供述後，認為曾女雖多次以提袋攻擊，但在第4次施暴時，已遭Fumi阿姨用左腳阻擋，且對方並未再繼續動手，但Fumi阿姨接續出腳踹人，已不符「現在不法侵害」的正當防衛要件；另外雙方雖都未造成實際傷害，但有明確對彼此施加暴行，仍構成社會秩序維護法所稱的互相鬥毆。最終考量Fumi阿姨為初犯，案發後也坦承行為、未再滋擾，撤銷警方處分，改判罰鍰4,000元，全案確定、不得再抗告。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

