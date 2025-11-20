遭胡瓜誤襲胸掀議論！小禎意外抖出「籃籃男友」 她親發聲還原真相

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

樂天桃猿應援團推進隊長籃籃（籃靖玟）去年8月被爆出與味全龍球星郭嚴文疑似交往中，但籃籃方面否認，提到兩人是朋友。而昨（19）日小禎出席活動受訪時，回應爸爸胡瓜、籃籃在錄製《綜藝大集合》時，胡瓜疑似襲胸一事，脫口與籃籃男朋友關係很好，引起討論。

小禎出席活動，脫口「籃籃男朋友」，引起討論。（圖／W.SHOW提供）

昨天小禎針對爸爸胡瓜疑似襲胸籃籃一事，提到胡瓜跟籃籃很好、籃籃男朋友也很好，把籃籃當自己的小孩，籃籃也把胡瓜當爸爸，兩人有默契，「不是故意的，就是一瞬間，如果籃籃不舒服，我也挺籃籃，完全支持她。」也表示自己屬於大義滅親型，完全站在籃籃那邊。

而小禎的那句「跟籃籃男朋友都很好」，引起討論，事後追問她，她一臉尷尬，無奈搖頭，雙手一攤，對於籃籃男友是否是郭嚴文一事不願多談，趕緊匆匆離場。對於小禎提到「男友」一事，籃籃經紀公司則跳出來澄清：「可能小禎姐把之前一起吃飯的朋友誤以為是對象，當時只是有好感並沒有交往，目前籃籃確實是單身。」

籃籃方面否認有男友一事，強調籃籃是單身。（圖／翻攝籃籃IG）

