遭脫口秀演員嘲笑「中文口音」！李多慧發文了
娛樂中心／楊佩怡報導
南韓啦啦隊女神李多慧來發展快邁進第3年，憑藉十足親民的風格及精湛舞姿吸粉無數，超神地位至今仍無人超越。然而，近日喜劇演員林妍霏卻在一場脫口秀中，嘲諷李多慧中文口音，甚至揣測李多慧和粉絲道別後，在車裡面就變成低聲、罵髒話的人，影片一出立刻引發外界撻伐。而李多慧今（10）日在IG限動發文了。
李多慧在限動PO出美照並附上3個問號與聳肩的表情貼圖，被外界猜測是低調回應事件。（圖／翻攝自IG ＠le_dahye）
啦啦隊女神李多慧今（10）日於IG限時動態分享美照。畫面中的她穿著亮黃色針織掛脖背心與白色高腰短裙，大方展現緊實的曲線，深邃的腹肌與纖細螞蟻腰格外吸睛。引人矚目的是，她在動態中選用 BLACKPINK 的《Love To Hate Me》作為背景音樂，並留下一句「？？？」和聳肩的表情符號，引發外界聯想這是否在低調回應近期遭受的嘲諷聲音。
林妍霏在脫口秀上嘲笑李多慧（上圖）的中文口音，甚至揣測李多慧私下的樣子，引發網友撻伐。（圖／翻攝自IG ＠le_dahye）
回顧整起事件，喜劇演員林妍霏日前在脫口秀舞台上表示，她前陣子看到李多慧的下班影片，她指出因為中文不是李多慧的母語，所以聽到粉絲跟她說再見的時候，李多慧並沒有立刻反應過來，隨後才以活潑的語氣大喊「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏甚至學她的語調。接著林妍霏還猜測李多慧私下不是這樣可愛形象，和粉絲道別後，關上車窗一定是秒變嫌棄的臉，她猜測對方會用韓國髒話抱怨，甚至在家是會叼著菸、喝酒、罵髒話的人。
林妍霏（上圖）在脫口秀上公開嘲笑李多慧一事，至今並未做出回應。（圖／翻攝自STR Network YouTube）
影片曝光後，立刻引發網友撻伐，紛紛開嗆「原來現在抹黑跟霸凌可以變成脫口秀的段子？？」、「有夠沒水準的表演」、「隨便抹黑別人也能叫脫口秀喔」、「這不是幽默，這是霸凌」、「拜託多慧的經紀公司直接發函告她」。隨著爭議持續延燒，林妍霏至今尚未對此做出回應。
原文出處：遭林妍霏嘲笑中文口音、揣測私下模樣！李多慧曬1圖「連打3問號」心境曝光
