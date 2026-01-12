遭脫口秀演員嘲諷口音！李多慧親認證不抽菸 「改變聲音」曝心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕脫口秀演員林妍霏日前台上的發言掀起爭議，以嘲笑方式直指韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢行為做作，引發大批網友批評。對此，李多慧12日在社群上發出影片，除了強調自己沒有受影響外，在影片中她的聲音也明顯變低沉，透露自己將做出新改變。

回顧事件，林妍霏日前在脫口秀中提及，李多慧與粉絲道別的畫面，模仿她因中文非母語而反應稍慢的情境，還提到「有人類這樣說話哦」，並揣測李多慧關上車門後會立刻變臉，甚至猜測她私下會抽菸、喝酒、罵髒話，因而遭網友們群起痛批。

李多慧則透過影片提到，她有發現到最近網路上有與她說中文有關的故事，並強調自己真的沒事，也說她「真的真的不喜歡抽菸」，並說自己對她的聲音有了新的想法、也成為她繼續進步的契機，影片中，李多慧說話的聲音明顯降低許多，她在文中還提到「I’m not cute anymore」，似乎對於被說裝可愛有些介懷，影片曝光也讓不少粉絲心疼，紛紛喊話希望李多慧繼續做自己就好，李多慧也在影片中表示：「2026會繼續在台灣努力，希望大家繼續喜歡我。」

