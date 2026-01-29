遭脫口秀演員嘲諷！李多慧曝對方曾私下道歉 「我還是做自己」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

喜劇演員林妍霏先前在脫口秀演出時，當眾嘲諷韓籍拉拉隊員李珠珢及李多慧，模仿李多慧的口音，更直言對方私下一定不可愛，一番話引發網友撻伐。而今（29）日李多慧出席運動鞋品牌活動時再被問起此事時，再次向大家強調自己真的沒事，更透露林妍霏有傳訊息給自己。

李多慧今（29）日出席運動鞋品牌活動。（圖／朱瑪琳攝）

雖然李多慧曾透過影片中回應，但因為她在影片中提到，自己未來將會改變說中文的口音一事，仍讓粉絲相當心疼她因此受到影響，對此，李多慧解釋，其實那部影片自己是想以幽默的方式回覆，只是沒想到粉絲依舊很擔心自己，所以她再次向大家喊話：「大家不要擔心。」更直言未來，「我還是做自己！」

接著，李多慧提到，林妍霏有上週有以文字訊息的方式和自己道歉，她也有感受到對方的誠意，認為林妍霏是個很親切的女生，「這件事還滿感謝的，之後有機會的話可以見面！」接著，她表示，自己其實也喜歡看搞笑及喜劇相關的影片，所以可以理解對方，不會把這些話放在心上。

此外，近日傳出韓國職棒球團禁止旗下啦啦隊台韓兩地應援，針對此事李多慧坦言，因為自己在韓國沒有應援活動所以不受影響，而是否有建議要給其他韓籍啦啦隊們，她表示沒有，直言：「自己的人生自己選擇。」至於味全龍啦啦隊先前曾發布離開的啦啦隊成員，雖然名單中沒有她，但被問到未來是否續留，她則一笑帶過，沒有多做回應。





