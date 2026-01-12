遭脫口秀演員嘲諷！李多慧澄清「真的不喜歡抽煙」 盼改變聲音粉絲超心疼

李多慧拍影片強調自己真的不吸菸。（圖／翻攝IG／李多慧）

中職味全龍啦啦隊韓籍人氣成員李多慧，近日因脫口秀演員林妍霏的段子內容引發爭議，相關話題在網路上延燒不斷。對此，李多慧於12日晚間透過社群平台Threads親自上傳影片回應，以中文向粉絲表達心情與狀況，強調自己「真的沒事」，並表示會將這次事件視為持續進步的機會。

林妍霏在脫口秀舞台上以李多慧為例子，表示她前陣子看見了李多慧的下班影片，聽見粉絲跟她說再見的當下並沒有反應過來，接著才用可愛的聲音說：「晚安！晚安！回家！回家！」林妍霏狠批「有人類這樣講話的嗎？」並稱認為李多慧這種人門關起來一定不是可愛的樣子，在家是叼著菸、喝酒、罵髒話的人。

李多慧昨日拍影片以招牌親切語氣打招呼：「哈囉大家好，我是李多慧，大家好久不見。」她提到，近日看到了許多與自己中文有關的討論內容，但請粉絲不用擔心，「我真的沒事。」她也在影片中主動澄清相關爭議，直言：「我真的真的真的不喜歡抽煙。」

李多慧澄清自己不抽煙。（圖／翻攝Threads／李多慧）

針對外界針對她說話方式與聲音的評論，李多慧坦言自己也開始重新思考與聲音相關的表現方式，「所以這也成為了我繼續進步的機會。」她隨後詢問粉絲對於壓低音調說話語氣的看法，「那麼以後用現在這樣的語氣和聲調，你們覺得怎麼樣呢？」

影片最後，李多慧也不忘對支持她的粉絲表達感謝，並堅定地說：「2026年我會繼續在台灣努力。」她強調自己仍會在台灣全力發展演藝與啦啦隊工作，「大家希望喜歡我，謝謝。」

對此，粉絲也心疼在留言區表示，「不用為了她或他改變！妳本來就是最好的了」、「拜託請不要為那種莫名其妙的人而改變自己」、「這兩天幾乎網路上，9成的人都替妳抱不平，代表台灣人真的很喜歡妳」、「多慧真的超級可愛，不用在意壞人，我們就喜歡你原本的樣子」、「心疼死了！到底要把這個女孩逼到什麼程度」。

