遭脫口秀演員酸「私下抽菸」 李多慧影片正面回應

台北市 / 綜合報導

娛樂消息帶您關心，日前脫口秀演員林妍霏在單口喜劇的專場演出中，提到南韓啦啦隊女神李多慧。認為她私下一定不是這種可愛的聲音，還會抽菸、喝酒、罵髒話。對此，李多慧昨(12)日也打破沉默，拍了影片正面回應，帶您一起來聽。

可以聽到李多慧先安慰大家別擔心，自己沒事，沒有因傳聞受到影響。但也再三強調，自己真的不喜歡抽菸，回擊並否認指控。但影片中，李多慧說話時也刻意把聲音壓低。粉絲紛紛聲援，希望她不用管別人，開心做自己就好。

原始連結







更多華視新聞報導

林妍霏影射李多慧「私下爆粗口、抽菸」 味全龍：幽默不該建立在貶低他人之上

韓星少有閃兵事件！ 李多慧遭問兵役文化 低調不回應

林妍霏脫口秀諷李多慧、李珠珢惹議 網怒：有夠沒水準的表演

