遭臉書粉專點名該被藍營淘汰 黃敬平：願退出國民黨換團結
國民黨桃園市議員黃敬平遭臉書粉專「政客爽」發文點名，指稱在大罷免期間，屢屢上綠營政論節目去訕笑自己人，怒批「最該被藍營淘汰」。黃敬平昨（3）晚做出24字回應，今日再次於臉書發文，稱說若退出國民黨後可以讓黨內不用再針對黨主席鄭麗文、不再找戰犯，自己願意退出國民黨。
對於「政客爽」指控與批評，黃敬平昨日做出回應，「黨主席都已選完了，何須霸凌來霸凌去，徒惹笑話親痛仇快」。
此外，黃敬平在今日晚間，再次針對此事於臉書發文。他提到如果要黃敬平退出中國國民黨，可以讓你們不再針對鄭麗文主席或國民黨中央的話，而不在選完黨主席之後還分化吵鬧，抓戰犯批鬥的話，黃敬平願意退出中國國民黨！
黃敬平表示，曾經從事媒體新聞記者工作的我也從不說假話，有什麼話就直說。當記者時是這樣，當議員了還是一樣，因為他不想改變自己的初衷、初心。當烏鴉慣了，自己的臉書粉絲專頁上，一直以來都是有許多綠營支持者、藍營支持者到我的臉書上批評、痛罵洗版。這次國民黨主席選舉，他因為力挺鄭麗文，也知道自己得罪了很多人，但是自己從不在意，無所謂也無所畏！
黃敬平透露，網路上近日流傳的連結，不過就是11/3臉書粉專「政客爽」放話要一直打黃敬平打到2026的一連串猛攻的號角響起。他們所攻擊的事情，也就是今年4-6月發生過的新聞，當時新聞都已經紛紛報導過了。包括他本人也說明過了，自己也跟國民黨黨團立法委員翁曉玲、陳玉珍都已經分別通過電話及談過了。
黃敬平指出，在媒體政論節目不管罵誰，藍的會跑來罵他、綠的也常跑來罵他，各抒己見，這些他都尊重，也早就有這樣的認知，畢竟怕熱就不會進廚房，可惜的是，明明各為其主，本該在主席選舉結束乃至交接上任之後，一切都該平息了，好好讓國民黨上正軌，勇往前進，才不至辜負支持者對國民黨的期待，惟卻不惜手指著他、罵他同黨操戈，讓中間選民看國民黨炮口對內，如此雙標，可見一斑。
黃敬平續指，既然鄭麗文已當選主席，黨內紛擾應該告一段落。他理解有人不滿結果，若一定要找戰犯，他願成為對象，「我只是黨內的路人甲，不重要」。他說，自己最重視的是平鎮區與桃園地方的選民服務與建設工作。
黃敬平說，自己也知道幫鄭麗文主席講話會得罪當道，萬箭穿心；自己知道也會有人要蒐集一堆我上綠媒節目講話的影片畫面，掐頭去尾、斷章取義後再後製攻擊，形塑罵他不幫國民黨同志講話罵得體無完膚的氛圍和搧動圍剿批判的風向！偏偏就不看我他也多次在綠媒節目中跟綠營名嘴、來賓舌戰大吵！當然，其中也包括了自己常被圍剿飆罵的片段。
黃敬平重申，「關係，如果批我、罵我可以讓國民黨內反鄭麗文派及網路側翼支持者集火到我這裡就好，那就繼續批判來吧！如果要我退出中國國民黨，才能做到從黨員到支持者都希望看到的團結，而非吵吵鬧鬧自相殘殺的話，我也願意退出國民黨。如果罵我或要求我離開中國國民黨，可以停止你們的不滿和攻擊，不再黨內網內互打，也不再任令民進黨和無黨無派的中間選民看好戲的話，我個人十分願意配合成全」。
續任金門縣黨部主委 陳玉珍：挺鄭麗文到底！
蔣德綱/鄭麗文的第一聲獅吼
接掌國民黨苗栗縣黨部！議長李文斌：力拚2026大選勝利
