遭自家人質疑檢察總長提名！徐錫祥親回應

▲檢察總長被提名人徐錫祥遭主任檢察官陳宏達質疑酬庸，今親上火線回應。（圖／擷取自國會頻道YT）

[NOWNEWS今日新聞] 檢察總長邢泰釗任期將至，總統賴清德提名最高檢主任檢察官徐錫祥擔任接替人選，不過昨天公聽會上，高檢署主任檢察官陳宏達提出質疑，包括重大案件偵辦實績有待檢視、三級跳空降酬庸、支持基礎不足。徐錫祥今（9）日親上火線回應，稱他只寫當小檢察官時的案子，沒寫他領導指揮「有人說我比較老實」，「一個人是否被政治控制，決不是當過什麼官，而在於你的心態，可以檢視我做過的事情，而不單就職位評斷政治性，這對職位跟我都不公平」。

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立法院司法法制委員會今審查徐錫祥提名案，綠委沈發會關心高檢署主任檢察官陳宏達的質疑，先詢問他代表法務部出席嗎？輪席召委莊瑞雄則說，是國民黨團推薦的。

沈發惠接著詢問，陳宏達提出4大質疑，包括辦案貢獻支撐檢察總長的核心戰績？政務次長跟檢查高位的分際？曾當任國安副局長是加分減分、以及支持基礎不足？徐錫祥說，黨團提出的問題，是「你擔任檢察官做過哪些案子列出10點」，他就很直覺從民國82年去算挑了10件，因為篇幅的關係，他很詳細的寫，在民國82至84年，在他們那裏是很重大的案子，包括九信超貸案、大漢溪砂石盜採，那些案子都非常大。

徐錫祥說，也許跟北檢規模比可能會被認為不夠，但要把他擔任主任檢察官領導指揮的案子也算進去，他們辦過軍備局張將軍跟廠商索取4000萬賄款，在彰化最有名就是綠能案子、卜蜂的食品污泥、也在竹東6天辦了1000人次的大型賄選，這些再再考驗領導能力。

徐錫祥也說，他要幫國安局說話，國安局1955年就成立，等於是保護國家跟元首安全，這是沒有顏色，任何人執政都要保護他，完全是犧牲奉獻的無名英雄。

藍委張智倫質詢時也關心此事，詢問他被質疑濃厚政治性，未來職位有無辦法斬斷過去的政黨跟人脈關係，只對證據負責？徐錫祥則說，「一個人是否被政治控制，進而影響檢察系統的偵辦態度，絕對不是說當過什麼官，而在於你的心態，今天心態正常，維護檢察官獨立性跟中立性，不管什麼職務自然會畫一條紅線」

徐錫祥說，他當國安局副局長、法務部政務次長，委員有興趣可以去檢視，沒有一項是跟政治有關係，都是為了國家安全，法務部政務推動包括刑法、打詐四法，還有轉型會議、廉政署的透明組織評鑑，哪一項不是跟人民息息相關，都沒有政治性，「可以檢視我走過的足跡，所作所為是否符合國家利益，而不是單就職位評斷政治性，這對職位跟我都不公平」。

至於被質疑歷練不足，徐錫祥也說，他不是刻意不當北檢檢察長，而是在生涯裡面長官賦予任務，他一步一步走，誰也不能安排下一步，但他擔任新北檢察長時，剛好是疫情最重要的時候，那一年他率領大家破了雙和醫院殺護士案，還有軍備局賄款案、彰化綠能案，當時題目設定是他當檢察官辦的，而不是他領導指揮的，「有人說我比較老實，寫我年輕時辦的案子，要指揮監督這種大案，我的例子很多」。

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