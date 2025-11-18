遭舉報！ 穿毛澤東衫喊統一 藍中常委：我沒錯

身為「陸配」的國民黨中常委何鷹鷺，近日在抖音上發布短片，主張要讓台灣早日回歸祖國懷抱，身上還穿著印有毛澤東圖像的衣服。如今，國民黨考紀會，也主動聯繫何鷹鷺，希望她能將影片先撤下；但何鷹鷺也喊冤，說自己只是想「為人民服務」，絕對沒有錯。

國民黨中常委何鷹鷺表示，自己喊出「為人民服務」沒有錯。(圖/TVBS)

國民黨中常委何鷹鷺在抖音上發布的短片內容引起軒然大波。在影片中，何鷹鷺不僅主張讓台灣早日回歸祖國懷抱，還身穿印有毛澤東圖像的衣服，並自豪地表示「我們都是中國人」。這些言論立即遭到綠營群起圍攻，民進黨立委賴瑞隆批評，中共滲透到國民黨內的問題非常嚴重，並強調台灣人絕不接受這樣的國民黨。

廣告 廣告

面對輿論壓力，國民黨中央考紀會主動聯繫何鷹鷺，希望她能將影片暫時撤下。然而，何鷹鷺認為自己並無過錯，她表示黨中央擔心此事會影響到黨，但她認為不會造成影響。她解釋自己所穿的衣服上「為人民服務」幾個字確實是毛澤東說的，但這只是她購買的衣服而已。

何鷹鷺更質疑是誰向考紀會檢舉她，表示若是黨內人士應直接與她溝通而非舉報。她推測，若真是國民黨人士舉報，那可能是「台獨那邊的人」或「民進黨那邊的人」。於此同時，民進黨將何鷹鷺與國民黨副主席蕭旭岑製成圖卡，標榜為「中共代言人」。這是因為蕭旭岑表示，只有「一國兩區」的規定才能確保與兩岸有共同政治基礎。

隨後，蕭旭岑反駁民進黨的批評，強調中華民國本來就分為大陸地區和台灣地區，這是憲法和法律的規定，他認為民進黨政客應該了解基本的憲法和法律。對此，內政部長劉世芳表示不清楚蕭旭岑的詮釋，但憲法規定非常明確，沒有解釋的空間。兩岸立場，藍綠本水火不容，現在連憲法詮釋，也如平行線，完全沒交錯。

更多 TVBS 報導

鄭黃會將登場！ 柯提點昌：掌握時間＋細談民調

總統致詞背景「汽車通行」 網憂元首安危 前特勤：採多層管控

沈伯洋改口無選舉規劃 楊智伃酸「別怕中共」：民進黨不要打壓

「為台灣點一盞燈」 鄭麗文、黃國昌明會面：以行動顧台灣

