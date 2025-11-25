遭舔手事件到底怎麼發生？粉絲衝上台突襲朴恩惠 經紀公司還原真相「他長文道歉了」

朴恩惠在見面會與粉絲互動時，遭粉絲突然抓手並舔手的畫面曝光，引發網路熱烈討論。（翻攝自instagram/3un._.hy3）

「舔手風波」震撼見面會！韓籍啦啦隊成員朴恩惠近來在台灣人氣急升，活動邀約不斷。然而近日一場粉絲見面會卻爆出突發狀況，一名粉絲突然衝上前舔朴恩惠的手，現場影片流出後引發網路譁然。事後當事粉絲公開道歉，朴恩惠所屬的OM娛樂也發布聲明說明。

朴恩惠遭越界粉絲舔手？驚嚇瞬間引熱議

朴恩惠日前參加見面會，與粉絲互動時親自調製「燒啤」。過程中啤酒氣泡濺到手，她正準備甩掉時，一名粉絲突然衝上前，先緊抓朴恩惠的手，接著低頭舔了一下其手部，讓全場來不及反應，氣氛瞬間凝結。

影片曝光後，社群平台湧入大量討論，不少網友怒批其行為越界，留言直呼相關畫面令人錯愕。

舔手粉絲道歉了？ 行為脫序、願負全部責任

事發後，涉事粉絲於Threads發布長文，承認行為不當，表示原以為是玩笑，未料造成嚴重冒犯，並向朴恩惠、經紀人、工作團隊以及其他粉絲致歉。

「我自以為有趣，做出侵犯他人身體自主權的行為，造成朴恩惠小姐極大不適，這完全不可原諒。」該名粉絲強調願意接受任何後續處置，並呼籲外界不要牽連無辜人士，表示事件完全由本人負責。

朴恩惠粉絲舔手事件後續？OM娛樂完整說法曝光

朴恩惠所屬OM娛樂之後發布聲明，還原見面會當下情況。公司表示，該名粉絲在活動結束後第一時間主動聯絡經紀人認錯，並表達悔意。

聲明中提到，朴恩惠雖然受到驚嚇，但在情緒平復後，基於對方態度誠懇，選擇不在第一時間提出法律行動。

粉絲行為越界如何防堵？

OM娛樂表示，藝人的安全與舒適感一直是最高原則，任何造成藝人不適的行為都不會被忽視。公司後續將評估該粉絲的行為，並將在活動規劃、互動動線與管理上做出調整，避免類似狀況再次發生。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

