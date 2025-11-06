遭范世平口誤「在機場負責聞行李」 米可白高EQ回應

女星米可白（趙亦瑄）過去以藝名「葡萄姐姐」在親子台出道，離開舊東家後她轉戰綜藝節目、電視劇及電影，2023年以《牛車來去》獲得第58屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，又因為家裡經營餅店「凰珍餅舖」，讓她有糕餅千金封號。近日她被政治學教授范世平口誤點名「在機場負責聞行李」，沒想到米可白昨(5日)還高EQ搞笑回應。

近日因豬瘟疫情延燒，謝震武主持的政論節目《新聞面對面》邀來多位名嘴和專家討論該議題，政治學教授范世平表示，通常在機場「你一落地對不對，就會有那個『米可白』來聞你的行李對不對，檢查有沒有問題......」，謝震武頓時笑出來，和其他來賓提醒他是「米格魯」、「米可白是個藝人」。

見此，米可白昨轉發該片段說：「太可愛了～原來我身兼多職」、「拍戲+主持+賣餅+聞行李」，她還自嘲為了家裡的愛犬她會努力，「這內容太可愛了～為了黑寶+車輪餅的罐罐錢～我去（新技能）」，網友回應：「辛苦了餒」、「妳是名符其實的全方位藝人」、「大家都很喜歡妳，不自覺就提起名字」、「我確信他平時也有關注你」。

而米可白2021年曾被新北市長侯友宜對著她家的狗狗「錢錢」喊成「米可白」，兒童台出身的米可白親和力十足，立刻笑喊：「牠不是米可白！我才是米可白」，而錢錢今年7月傳出因癌症病逝，相當寵愛毛小孩的米可白當時感慨發文說：「胖豬錢，我們都愛你，不痛了，願你換個健康的身體，回到我們身邊。」

