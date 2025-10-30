遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖

記者林汝珊／台北報導

粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。

粿粿520貼文同框王子。（圖／翻攝自IG）

過去粿粿與范姜彥豐時常在社群放閃，不過自3月一行人前往北海道滑雪，便是最後一次同框放閃。今年520時，粿粿PO文也未見范姜彥豐，只PO出與王子及簡廷芮、王品澔合照，引起討論。

廣告 廣告

范姜彥豐也表示粿粿自美國旅遊回台後態度大變，開始經常晚歸，甚至一度整晚未回家。掌握確切出軌證據後選擇攤牌，對方卻仍矢口否認、甚至對天發誓，讓他徹底心寒。對此，對此，粿粿發文表示因為對方提出的離婚金額，超乎了負擔，「之後會把完整事實清楚整理給大家，身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」

更多三立新聞網報導

雄影完美落幕！總票房破350萬創新高 吉岡里帆台語秀「水啦」萌翻全場

avantgardey嗨炸台北！中文喊「一起嗨吧」舞台突現「蚵仔麵線」笑翻

震撼！范姜彥豐控粿粿出軌王子 知情人爆「關鍵證據」竟是不雅照

遭控婚內出軌王子！粿粿被酸「福原愛2號」發聲：會負起母親責任

