遭菲律賓停止輸入豬肉 台灣力拚重返非疫區「農業部揭時程」

台灣農業部防疫署預計明年2月21日向WOAH申請「自我宣告為非疫區」。（資料畫面）

台灣在今年5月才剛獲得世界動物衛生組織（WOAH）認證為亞洲唯一「三大豬病」非疫區國家，然而這項榮耀在10月22日因台中梧棲養豬場爆發首例非洲豬瘟疫情而暫時中斷。面對菲律賓等國隨即宣布停止輸入台灣豬肉，農業部防檢署今（9日）指出，由於疫情僅在單一案場，我國將於2026年2月21日向WOAH申請重返非疫區，且依照規定，預計提交申請後的1年內就可望順利重獲國際認證。

台灣在爆發疫情後，為展現負責任態度，自行暫停所有豬肉出口並主動向WOAH通報。不過，菲律賓農業部門今（9日）宣布，因台灣與西班牙近期都爆發非洲豬瘟疫情，因此全面停止兩國豬肉輸入，並宣布原先與台灣談定的豬肉輸入檢疫規定一律失效，對台灣每年新台幣5.4億元的豬肉出口產業造成衝擊。

廣告 廣告

農業部防檢署動物檢疫組組長高黃霖表示，隨著國內目前並無其他疫情擴散，已著手準備相關文件，預計將於明年2月21日向WOAH申請「自我宣告為非疫區」。高黃霖強調，重返非洲豬瘟非疫區的認定程序與傳統豬瘟、口蹄疫不同，不須經過複雜的專家小組審查程序，僅走WOAH內部官員審核。若期間國內不再發生疫情，從遞案申請後通常一年內即可順利重返非疫國地位。

高黃霖指出，一旦我國重返非洲豬瘟非疫區，即可再重啟與菲律賓等國的豬肉輸出談判，談判時程則須視菲律賓對豬肉的需求、是否提供問卷以及查場等程序而定，我國將會全面配合。

至於同時遭菲律賓停止輸入的西班牙，其疫情發生在野豬身上，我國也已全面停止西班牙豬肉與相關產品輸入。高黃霖表示，西班牙豬肉若要恢復輸台，同樣須符合WOAH非疫國證據後提出申請，我國才會啟動風險評估。但他同時指出，由於野豬移動廣泛且有保毒性，西班牙防堵疫情的難度比家豬更高，恢復輸台時程恐怕較長。





更多《鏡新聞》報導

檢追關鍵化製三聯單異常 台中豬農父子凌晨羈押禁見

遭批非洲豬瘟防疫「漏洞百出」 盧秀燕為下屬抱屈：我概括承受

館長收華為手機狂謝中國粉絲 電商、便當賣不動狠批台粉：像個人嗎