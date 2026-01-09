遭蔡依林合作方提告 梁曉珺搬中國法規硬拗秒被打臉

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

華語天后蔡依林日前展開《Pleasure》世界巡迴演唱會，但在台北大巨蛋的演出卻遭前歌手梁曉珺指控為邪教等象徵，讓蔡依林中國演唱會合作方不忍了，宣布將對其採取法律措施。對此，梁曉珺也出面回應，反嗆「公司發聲明前要好好做功課」，甚至搬出中國宗教法規，暗指蔡依林在搞宗教活動。不過，說法隨即被中國官方打臉。

梁曉珺以帳號「斯理亞(celialiang)」在小紅書發影片指，蔡依林演唱會的舞台視覺符號為邪教、光明會等象徵，引發極大爭議，7日也被蔡依林合作團隊點名將採取法律手段，隨後就被扒出身分竟是曾出道的澳籍華僑女歌手，在2009年參加第五屆《超級星光大道》奪下季軍。

廣告 廣告

面對指控，梁曉珺則在抖音發影片回擊，表示主辦方要提告就上法院，別讓粉絲在網上標註她，酸這種作法不具法律效應，更引用中國《宗教事務條例》，指出宗教活動須在合法登記的宗教場所進行，暗指蔡依林舉辦的是宗教活動。不過，蔡依林預計6月要在北京鳥巢開演唱會，近日也通過官方審查，證實蔡依林演唱會獲當地許可，並非宗教活動，瞬間打臉梁曉珺的說法。

原始連結







更多華視新聞報導

蔡依林演唱會遭中網友揣測 中國主辦發聲明提告

演唱會遭指「宣傳邪教」！蔡依林合作方怒喊告 造謠者遭起底

網質疑蔡依林演唱會「是光明會」 音樂總監回應：那我就是金城武

