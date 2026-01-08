遭蔡依林告！《星光》季軍梁曉珺昔批周杰倫神曲 陶晶瑩傻眼一幕被挖

娛樂中心／施郁韻報導

天后蔡依林（Jolin）台北大巨蛋「PLEASURE」演唱會日前圓滿落幕，舞台設計與部分橋段卻被質疑涉及邪教、光明會，巡演官方微博7日發表聲明宣布提告，甚至直接點名網友「斯利亞」（celialiang），其身分遭起底，曾以本名梁曉珺登上《超級星光大道》及《康熙來了》。

被點名的帳號「斯理亞」（celialiang）身分曝光，竟為歌手梁曉珺，在抖音擁有約39萬粉絲。2009年時，梁曉珺曾參加第五屆《超級星光大道》，一路闖進總決賽並拿下季軍。近日她公開批評蔡依林《PLEASURE》巡演「像邪教」，引發外界議論。

梁曉珺曾在《超級星光大道》節目中比賽，在「K歌金曲挑戰賽」抽中周杰倫經典歌曲〈稻香〉，受訪直言：「因為剛開始我沒有很熟這首歌，回家一聽覺得它是沒有很大起伏的一首歌，就是好像一直很開心、小朋友在唱的感覺，然後覺得如果我唱的話應該，如果那樣唱，會讓人覺得我在開玩笑，我就很怕就是說這樣」。

一句形容「小朋友唱的歌」，讓瞬間氣氛凝結，主持人陶晶瑩尷尬表示：「呃⋯所以妳今天會⋯我們來聽看看好了，梁曉珺的方式」，反應全被拍下，如今比賽畫面再度起底，引發議論。

觀看影片請點此連結：https://reurl.cc/GGvm1x

