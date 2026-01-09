遭蔡依林怒提告！梁曉珺「搬中國法規」反擊遭打臉 意外扯出王心凌

娛樂中心／台北報導

Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。如今沒想到意外扯出王心凌。

王心凌唱跨年。（圖／天晴娛樂提供）

隨著斯理亞的真實身分曝光，有網友進一步點名標籤王心凌，提醒她務必當心並提高警覺，「你關注的這位喜歡挑撥搬弄是非的女歌手，在華語樂壇本就相當艱難的情況下，還在造謠和你一樣努力勇敢的同行女歌手。」實際查看王心凌官方IG，在僅498人的追蹤名單中，確實包含斯理亞。

而梁曉珺昨晚以帳號「斯理亞」在抖音發片，表示自己只是娛樂解讀，還在影片中引用中國《宗教事務條例》，指出宗教活動須在合法登記的宗教場所進行，不得於公共設施舉辦，暗示蔡依林若在中國開唱恐涉及違法。不過蔡依林6月將於北京鳥巢舉辦的演唱會，其實已通過中國的審查，北京市文化和旅遊局官網隨即公布最新審核文件，證實蔡依林巡演北京站已正式獲准，瞬間打臉斯理亞說法，也讓不少網友忍不住嘲諷「法律課白上了」、「被官方秒回應」。

