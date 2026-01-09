遭蔡依林提告反擊！梁曉珺昔揭《中國好聲音》黑幕 爆阿妹私下道歉

娛樂中心／台北報導

Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。而近年已經淡出歌壇的梁曉珺作品不多，敢言的她還曾經踢爆《中國好聲音》的選秀黑幕。

蔡依林大巨蛋演唱會圓滿落幕。（圖／記者鄭孟晃攝影）

梁曉珺除了來台參加過《超級星光大道》，也曾參加過歌唱節目《中國好聲音》第二季，她在2023年曾爆料指當時的導師張惠妹私下跟她說：「不是妳唱得不好，是我們不能轉，沒有辦法轉，不好意思，對不起。」透露所有海外選手都沒得到導師轉身。梁曉珺更指稱當年《好聲音》讓許多海外選手參加錄影，卻有半個人獲得晉級機會，「這些人之前錄過，他沒轉，他們要再錄一遍那些人，其實就是說，是有名額的，但是因為這些名額是留給他們的，可能是所謂付過轉訂費的那些人吧。」

而梁曉珺在澳洲成長，畢業於新南威爾斯大學軟體工程與電影文學雙學位，之後轉往中國發展，2014 年起成為上海外語頻道的雙語主持人，主持過《City Beat》、《音樂大牌檔》、《動感都市繪》等節目，但在歌手身分上，已將近8年未推出任何新作品。如今因為蔡依林方面提告，讓梁曉珺再度成為話題焦點。

