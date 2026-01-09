遭蔡依林提告沒在怕！《星光》梁曉珺拿中國法規回嗆被打臉

【緯來新聞網】台灣歌手蔡依林針曾參加歌唱節目《星光大道》梁曉珺指控其《PLEASURE》巡迴演唱會涉入邪教內容一事，已透過法律程序正式提告，梁曉珺也馬上拍片發聲回應了。

蔡依林去年在台北大巨蛋完成《PLEASURE》演唱會，並預計於2026年6月於北京國家體育場（鳥巢）舉行兩場演出。近日，梁曉珺在社群平台指稱蔡依林演唱會涉及「邪教儀式」，引發爭議。對此，蔡依林方面已啟動法律行動，為罕見回應網路指控之舉措。



梁曉珺遭告後馬上在中國社群平台上拍片回嗆，竟稱蔡依林6月份將在北京鳥巢的演唱會被官方標駐「宗教活動而非演出」，但根據中國流出的審批文件，蔡依林今年6月北京鳥巢演唱會確實是標明「正式演唱會」。



遭提告後，梁曉珺拍攝影片聲稱自己被「扣上辱華帽子」，並指控部分粉絲與網路群體涉嫌集體檢舉與騷擾，恐違反誹謗與尋釁滋事等中國法律。梁曉珺表示若遭遇進一步攻擊，將繼續發布針對蔡依林作品的「解讀內容」。



梁曉珺過去曾參與《超級星光大道》第5季，目前活躍於抖音平台，經常針對娛樂圈發表評論。過往發言曾多次引起關注，此次與蔡依林之間的爭議也使其言行與背景再度受到檢視。

