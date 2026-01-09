遭蔡依林提告！酸民網紅搬法條嗆違法 慘遭光速打臉

蔡依林（右圖）出道多年首開告抹黑酸民（左圖）。（圖／翻攝自斯理亞抖音、凌時差提供）





天后蔡依林（Jolin）近期宣布將在中國北京、深圳、廈門等14座城市展開「PLEASURE」巡迴演唱會，然而活動尚未開跑，卻先遭中國抖音網紅「斯理亞」指控，其演出內容涉及宗教宣傳。主辦方「永稻星（北京）文化娛樂」憤而提告，斯理亞再拍片狠嗆主辦方不懂藝人作品核心，更搬出中國法條稱演唱會「違法」，不料話才剛說完，隨即遭官方審核文件狠狠打臉。

網紅「斯理亞」早年曾以本名「梁曉珺」來台參加歌唱選秀節目《超級星光大道》，曾活躍於各類歌唱比賽。目前定居上海的她，將抖音帳號轉型為研究中華文化，擁有約39萬名粉絲追蹤。然而，她卻在2025年發布影片，聲稱蔡依林新專輯與演唱會中的「七宗罪」概念為宣傳西方宗教，引發網友熱議，也讓主辦方決定採取法律行動。

廣告 廣告

面對提告，斯理亞態度強硬，發布新影片反擊稱「要告就上法院，別只會煽動粉絲」。她更引用中國《宗教事務條例》規定，強調宗教活動須在合法登記的宗教場所進行，不得在公共設施舉辦，指控蔡依林的演唱會主題涉及宗教，在大陸開唱即屬違法行為，甚至還教訓主辦方「發聲明前要好好做功課，了解藝人作品的中心思想」。

尷尬的是，就在斯理亞大談法條不久，北京市文化和旅遊局官網隨即公告最新審批文件，證實「蔡依林Pleasure巡迴演唱會－北京站」已通過嚴格審核。文件顯示，蔡依林確定將於2026年6月13日、14日在國家體育場（鳥巢）連唱兩天，不僅粉碎了「違法」謠言，更讓她成為繼張惠妹之後，第二位攻進鳥巢的台灣女歌手，無疑是對斯理亞說法的「光速打臉」。

北京官方審核通過蔡依林的演唱會。（圖／翻攝自微博）

北京官方審核通過蔡依林的演唱會。（圖／翻攝自微博）



【更多東森娛樂報導】

●馬筱梅快生了！汪小菲突失控暴走 隔空開嗆抖音高層

●一天很多次！郭書瑤歷任男友「大又會」 浴室被服務全說了

●蔡依林不忍了！點名網友開告 粉絲嗨翻：終於

