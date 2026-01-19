遭蔡正元指控「第五縱隊」 胡振東要求公開道歉否則提告

美國前國防部官員胡振東遭前立委蔡正元指稱是「第五縱隊」，胡振東要求蔡道歉，否則將提告。（資料照片）

前國民黨立委蔡正元日前在網路上指稱美國前國防部官員胡振東是「第五縱隊」、「掮客」，對此，胡振東今天（19日）委託法律事務所向蔡正元發出律師函，要求7日內公開道歉及作後續處理，否則將依法追究相關民、刑事責任。

根據律師函內容，胡振東說，蔡正元1月3日於YouTube平台「頭條開講」頻道公開影片對他有多項不實指控，包含針對他的身分、學經歷、軍職背景、專業操守，有多項未經查證、與事實嚴重不符且具高度貶抑性之陳述，蔡的言論已對他的社會評價、專業信用及人格尊嚴造成重大損害。

胡振東表示，蔡正元在影片中，除了恣意於毫無任何證據的情況下，指稱他是「第五縱隊」、「掮客」、「lobbyist（說客）」等降低社會評價、人格、名譽之貶抑性言詞外，還有多項不符事實的說法。

胡振東說，蔡正元宣稱他是建中一年級移民去美國，就是為了逃避台灣的兵役，但實情是，他的整個家庭皆一同移民。

胡振東指出，蔡正元說他不是美國軍校畢業的，跟美軍一點關係也沒有，僅為行政官，沒有任何軍官經驗。可是，實情是他已完成並畢業於依其軍階所須完成之一切美國軍事教育體系，他的美國空軍專業代碼（AFSC）並非行政官職系。

胡振東續指，他主要軍職為「飛彈作戰組員指揮官／教官」（Missile Combat Crew Commander / Instructor），並曾於五角大廈擔任東北亞、中東（波灣戰爭）戰爭計畫官（war planner），及後續派駐越南河內擔任「聯合任務部隊副指揮官暨作戰官」（Deputy Commander and Operations Officer for Joint Task Force – Full Accounting Detachment 2），擔任軍職長達27年，其中包含7年士兵及士官，及20年軍官服役經歷）。

對於蔡正元指稱，胡振東透過私人關係取得雷神公司（Raytheon）之職位，負責銷售軍事系統。胡振東說，實情是他從未主動接洽雷神公司，是雷神公司歷時8個月主動邀請加入因而同意；遑論該職位係「駐地經理（In-country Manager）」，負責專案執行及交付後訓練支援，與銷售工作無關）。

胡振東強調，上述事實皆未有涉及機密資訊，甚至僅需上網查看相關新聞、維基百科等網路資料搜尋即可得知。然而，蔡正元不但未作基本查證，所為一連串明顯未經合理查證程序所為之不實、誹謗言論，以及將客觀事實與個人主觀偏頗評論夾論夾敘、混為一談之言論，利用傳播媒體供之於眾，明顯將他由長期關心台美國防事務之建言者，形塑成為謀取私利、罔顧台灣利益的小人。

胡振東認為蔡正元明顯具真實惡意，已逾越合理評論範圍，對他的社會評價、專業信用及人格尊嚴造成重大損害，依法已涉犯刑法妨害名譽相關規定，並構成民法侵權行為，實不可取。

胡振東要求蔡正元立即停止侵害名譽行為，在收到律師函的7日內刪除或下架含有前述內容之影片、貼文、相關素材，以及與原影片相同或等同之公開方式，為完整、明確之事實更正並向他公開道歉，否則將依法追究相關民、刑事責任。



