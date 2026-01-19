遭蔡正元指控「第五縱隊」！ 胡振東：7日內公開道歉否則提告

前國民黨立委蔡正元日前指控前美國國防部官員胡振東為「第五縱隊」。（資料畫面）

前國民黨立委蔡正元日前在網路上指稱，前美國國防部官員胡振東為「第五縱隊」、「掮客」。對此，胡振東今（19日）委託律師事務所寄發律師函，更透過聲明，要求蔡正元應於7日內移除所有相關影片與不實素材並公開道歉，否則將依法追究相關民、刑事責任。

群景國際商務法律事務所今（19日）發布聲明稿指出，蔡正元3日於YouTube平台「頭條開講」頻道的公開影片中，對於軍事專家胡振東所為有多項不實指控，包括身分、學經歷、軍職背景、職業操守，有多項未經查證與事實嚴重不符且具高度貶抑性之陳述，蔡正元的言論已對胡振東的社會評價、專業信用及人格尊嚴造成重大損害。

根據律師函內容，蔡正元在影片中，除恣意於毫無任何證據的情況下，指稱胡振東是「第五縱隊」、「掮客」、「lobbyist（說客）」等等貶抑性言詞損害胡振東的人格與社會評價，更對其求學與軍職背景進行多處不實陳述。胡方直指，蔡正元未經查證便惡意散布誹謗言論，已對其構成人身攻擊、妨害名譽及民法侵權行為。

最後，胡振東要求蔡正元立即停止侵害名譽之行為，並須於收到律師函後7日內，刪除或下架含有前述內容之影片、貼文、相關素材，以及與原影片相同或等同之公開方式，為完整、明確之事實更正並向他公開道歉，否則將依法追究相關民、刑事責任，絕不寬貸。





