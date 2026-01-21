遭蔡正元誣指掮客、第五縱隊！美前國防部官員胡振東氣炸：不道歉就提告

記者陳思妤／台北報導

前立委蔡正元聲稱，軍事專家、美國國防部前官員胡振東是軍火商掮客、第五縱隊。讓胡振東氣炸，寄律師函並在19日發出聲明，要求蔡正元在7天內刪除或下架不實內容並公開向他道歉，否則將依法追究民、刑事責任。

胡振東發律師函，並透過律師發出聲明指出，蔡正元1月3日在YouTube頻道對他有多項不實指控，包括他的身分、學經歷、軍職背景、專業操守，有多項未經查證、與事實嚴重不符且具高度貶抑性之陳述，對他的社會評價和專業信用、人格尊嚴造成重大損害。

胡振東批評，蔡正元除了恣意於毫無任何證據情況下指稱他是第五縱隊、掮客、說客等貶抑性言詞，還稱他移民是為了逃避兵役，還說他不是美國軍校畢業，跟美軍一點關係都沒有，但其實自己是整個家庭一起移民，且畢業於美國軍事教育體系，並擔任軍職長達27年。

此外，蔡正元還稱，胡振東是透過私人關係取得雷神公司職位、負責銷售軍事系統，但事實上，胡振東是由雷神公司歷時8個月主動邀請加入，且職位是負責專案執行及交付後訓練支援，與銷售工作無關。

胡振東轟，上述事實將未涉及機密資訊，甚至僅須上網查看相關新聞、維基百科等網路資料搜尋即可得知，然蔡正元不但未做基本查證，所為一連串明顯未經合理查證程序所為之不實、誹謗言論，以及將客觀事實與個人主觀偏頗評論夾論夾敘、混為一談之言論，利用傳播媒體供之於眾，明顯將他由長期關心台美國防事務之建言者形塑成為謀取私利、罔顧台灣利益之小人，明顯具真實惡意，已逾越合理評論範圍，對他的社會評價、專業信用及人格尊嚴造成重大損害，依法已涉犯刑法妨害名譽相關規定，並構成民法侵權行為，實不可取。

胡振東要求，蔡正元立即停止侵害名譽行為，於文到7日內刪除或下架含有不實內容之影片、貼文、相關素材，以及與原影片相同或等同之公開方式，為完整、明確之事實更正並向他公開道歉，否則將依法追究相關民、刑事責任。

