遭蔡正元誣控「第五縱隊、掮客」...前美國國防部官員胡振東委律師發函：公開道歉，否將進行民、刑事訴追

前美國國防部官員、雷神公司台灣駐地經理胡振東今（19日）委託律師，就前國民黨立委蔡正元在YouTube「頭條開講」頻道影片「第五縱隊就是你？」中針對胡的身分、學經歷等個人資訊有與事實嚴重不符的陳述一事，指控蔡正元誹謗其名譽，要求公開道歉，否則將依法進行民、刑事訴追。

胡振東委任律師就蔡正元「第五縱隊說」等不實言論的對外聲明指出，蔡正元在影片「第五縱隊就是你？」對胡的身分、學經歷、軍職背景、職業操守，有多項未經查證、與事實嚴重不符的陳述。

廣告 廣告



對此，胡振東委託律師對蔡正元寄發律師函，表示蔡使用「第五縱隊」、「掮客/lobbyist（說客）」等用語進行負面標籤，且等等內容未經基本查證，混淆事實與評論，已明顯失去評論的適當性，顯著誹謗胡振東的名譽，因此要求蔡正元公開道歉，否則將依法進行民、刑事訴追。



然而蔡正元因先前三中案二審結果出爐，依業務侵占罪判其有期徒刑3年6個月，後續將入獄服刑。

(圖片來源：三立新聞網)

更多放言報導

蔡正元三中案判3年半將入獄服刑…鄭麗文隨後頒「最高榮譽」獎章…葉耀元：國民黨是在鼓勵人民犯罪？

面子掛不住？中國軍演蔡正元緩頰稱「規模不大只是傳訊息」：不如美軍在委內瑞拉外海陣勢