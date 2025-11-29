遭藍委批是政治官！石崇良喊「中配6改4」涉公平正義：就是講真話

記者蔣季容／台北報導

衛福部長石崇良回應中配6改4爭議。（圖／記者蔣季容攝影）

立院國民黨團提案修法將中國籍配偶入籍6年改4年，引發健保資源與制度公平性爭議。衛福部長石崇良昨（28）日表示，中配依親使用健保涉及公平正義，要審慎思考，遭藍委李彥秀批評是政治官。對此，石崇良今日受訪時也針對此事回應了。

石崇良今日接受媒體聯訪指出，依照健保法規定，目前非中華民國國籍者要加入健保有3個方式，一是在台有居住居留6個月以上，二是直接受雇，三是在台灣出生的新生兒。就健保納保權益而言，中配與其他國籍的外籍配偶適用條件完全一致，不會因入籍年限是4年或6年而有差別。

石崇良提到，差別的地方在於，如果中配取得我們的國籍之後，他的70歲以上父母可以用依親的方式來台6個月後就能加入健保，但是對於其他國籍的配偶，他們的父母親沒有這個規定；石崇良強調，他昨天講的公平正義重點是在這個地方。

至於被藍委李彥秀批評，政務官不思推展政務，反而把自己當成「政治官」在當。石崇良回應「謝謝指教」，強調自己是事務官上來的，長期以來都是按照本來的專業去做各項評估，他就是講真話、講話很直，修法也不關衛福部的事，只是大家談到健保，那他就是把事實點出來。

