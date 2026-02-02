遭藍營製圖圍剿 吳欣岱曝盜版Labubu來源：被提醒才知是中國娃娃

記者李鴻典／台北報導

2026台北燈節推出「雙展區、雙IP」策展模式，橫跨西門展區與花博展區。而第二組IP，是中國盲盒潮玩「泡泡瑪特」；台灣基進台北黨部主委吳欣岱日前質疑，北市府將燈節主角留給中國品牌，忽視北市擁有豐富的文化資源，結果遭藍營圍剿，前國民黨發言人楊智伃還製圖嘲諷，吳欣岱狠起來連自己的臉都可以打。吳欣岱今（2）天一早對此表示，在蔣萬安執政下的城市，連中國玩偶都是不合格的東西，竟然還要政治攻擊受害的消費者，製圖羞辱。這個社會怎麼變成這樣了？

楊智伃製圖嘲諷，吳欣岱狠起來連自己的臉都可以打。（圖／翻攝自楊智伃臉書）

吳欣岱說，昨天跑完一整天的行程，才發現深藍群組已經攻擊她攻擊到翻天了。國民黨還特別發文製圖，說她買到盜版Labubu。

吳欣岱解釋，那張照片是一年前跟小朋友逛夜市夾娃娃夾到的，當時只是覺得造型「特殊」，被提醒才知道是中國娃娃，就扔在一邊不給小孩接觸。看到國民黨的圖她才從深櫃裡翻出來，發現，這不只盜版，根本是不合格的玩偶耶！

吳欣岱指出，根據商標法，在台灣進口販售的絨毛玩具，必須經過商品檢驗，在商標上貼有產品檢驗合格標章，顯然這個玩偶，完全沒有。國民黨要掩護非法嗎？難道夾娃娃機器裡面的娃娃，可以規避檢驗嗎？台北市政府負有稽察的責任和義務，台北市民買到不合規的玩具，主管機關應主動去查察，怎麼會是反過來譏笑自己的市民與消費者，還繼續放任違規進口玩具在市區橫行？

吳欣岱說，她從深櫃裡翻出來，發現，這不只盜版，根本是不合格的玩偶！（圖／翻攝自吳欣岱臉書）。（圖／翻攝自楊智伃臉書）

吳欣岱還說，之前已經多次分享，國內外消費者組織所做的檢驗，中國玩具都是塑化劑超標的大宗。在蔣萬安執政下的城市，連中國玩偶都是不合格的東西，竟然還要政治攻擊受害的消費者，製圖羞辱。這個社會怎麼變成這樣了？

