遭藍白提彈劾案 賴清德痛斥「浪費時間」 蔣萬安反擊：大罷免才是

台北市長蔣萬安。 圖：台北市府提供

[Newtalk新聞] 由於不滿財劃法行政院拒絕副署，國民黨與民眾黨提出對總統賴清德彈劾案。總統賴清德昨日受訪表示，在野黨明知沒有三分之二多數，還要提案「浪費時間」，不如把立法院寶貴時間拿來審查對國家、經濟發展有益的法案。對此，台北市長蔣萬安今（2）日則反嗆「如果是照這樣的標準，那大罷免就不浪費時間嗎？」

針對在野黨聯合提出總統彈劾案，賴清德昨日發表新年談話後表示，自己從去年上任以來，不貪不取，沒有任何違法，這時提出對總統彈劾案目的何在？他表示，國民黨跟民眾黨在立法院固然是過半多數，但他們明知道沒有三分之二的多數，還要提案浪費時間，不如把立法院寶貴時間拿來審查對國家、經濟發展有益的法案。

蔣萬安今日出席中山區「與里長有約」活動，會前被問到賴清德稱「總統彈劾案是浪費時間」時，蔣萬安則反嗆，「如果是照這樣的標準，那大罷免就不浪費時間嗎？」

