遭藍白移請監院彈劾 卓榮泰：證明沒有人獨裁
行政院長卓榮泰15日宣布，依《憲法》決定不副署《財劃法》，創下憲政首例。立法院司法及法制委員會今（18）日移請監察院彈劾卓榮泰。對此，卓榮泰表示，這證明「沒有人可以獨裁，只要有任何憲政機制都可以來引用」，如果從此都能在中華民國憲法的體制裡面好好運用、討論，總會談出一條在憲政體制之下國家應該走的正常道路。
民眾黨團總召黃國昌、國民黨立委羅智強和王鴻薇今日於立法院司法及法制委員會提出臨時提案，具名移請監察院彈劾行政院長卓榮泰。
卓榮泰下午出席活動前受訪表示，行政院引用憲法第37條的規定，啟動行政院的權力，真正目的是要所有的議題都回到憲政機制討論。
卓榮泰說，所以今天也證明2件事情，第一，監察院雖然在今年年初預算被大幅刪減跟凍結，但至少沒有像大法官會議一樣被整個喪失功能，也證明了維持憲政機關運作必要性。
卓榮泰表示，第二，「沒有人可以獨裁，只要有任何憲政機制都可以來引用」，而自己也願意面對，最重要的是，如果從此都能在中華民國憲法的體制裡面好好運用、討論，總會談出一條在憲政體制之下國家應該走的正常道路。
