遭藍議長恐嚇「逼退」？ 吳宗憲：我沒放心上

明年底的宜蘭縣長選舉，戰火已經點燃。《美麗島電子報》董事長吳子嘉就爆料，有意爭取藍營提名的立委吳宗憲，在地方餐會被議員嗆聲「不要選了」、「你選不上」，而同樣要角逐縣長的，現任議長張勝德，人就坐在包廂裡面。對此，張勝德強調，沒有人說出這些字眼；而吳宗憲則說，自己沒有放在心上。

被爆遭藍營議長「逼退」，立委吳宗憲表示自己沒有放在心上，目標不會改變。(圖/TVBS)

吳子嘉在直播中爆料，有意參選宜蘭縣長的現任議長張勝德設宴勸退立委吳宗憲。吳子嘉聲稱當時有議員對吳宗憲大發厥詞，直接告訴他「你選不上啦」、「你別來選啦」，而議長張勝德和他的父親就坐在旁邊。吳子嘉更形容這是「放狗咬人」的手法，並表示黨部有同仁看不過去，已私下向考紀會檢舉要求處分。

廣告 廣告

對於這起爭議，吳宗憲回應表示，自己根本沒有把這件事放在心上，也不了解為何會有這樣的訊息傳出。他強調自己在意的是如何團結黨內，目標始終如一，不會因此改變任何事情。吳宗憲還特別提到，他從未就此事與黨主席鄭麗文討論過，主席也從未與他談論這件事。

被指控「設宴逼退」的宜蘭縣議長張勝德則堅決否認有人說出「不要選了」、「你不會上」等字眼。他解釋，地方議員的反映只是表達地方聲音，並強調沒有所謂的黑道參與。張勝德還提到，他與吳宗憲已在前一晚通過電話，並表示若需要說明，一定會配合考紀會進一步查證。

國民黨副主席李乾龍則直接表示此事「子虛烏有」，強調吳宗憲已經澄清過，宜蘭的選情相當和諧，大家都按照制度進行。究竟是否為空穴來風，當事人不願追究，現在是看戲的，比身歷其中的還要激動。

更多 TVBS 報導

雙城論壇確定了！藍議員幫北市府證實「兩天一夜」：恐影響品質

2025代表字揭曉！「罷」字高票當選 推薦人：在國人心中有痛

柯文哲有意見？京華城案明後連2天提示200宗卷證

政院明拍板《人工生殖法》納單身女、女同婚 脫鉤代理孕母

