遭蘇丹網友洗版「支援叛軍武器」 國防部：這裡是中華民國

國防部臉書粉絲專頁遭到蘇丹網友洗版。(翻攝自國防部發言人臉書)

國防部臉書粉絲專頁被誤認為中國官方機構，大批蘇丹網友湧入留言區，指控中國向蘇丹叛軍出售武器。對此，國防部以中、英文澄清「這裡是中華民國，不是中華人民共和國」。

國防部臉書粉絲專頁以「饗美味國產豬肉，鍛堅實國防戰力」發表圖文，宣揚國軍也吃台灣豬。不過，8日深夜卻出現大批蘇丹網友湧入留言區，指控中國向蘇丹叛軍出售武器、使用無人機屠殺蘇丹人民，並表示「蘇丹人民珍視與中國的傳統友誼，希望中國能作為負責任的大國，為世界和平與人民安全做出貢獻」。

廣告 廣告

據了解，蘇丹自2023年爆發內戰以來，「政府軍」蘇丹武裝部隊（SAF）與「叛軍」快速支援部隊（RSF）在蘇丹多地爆發衝突，造成數萬人死亡、千萬人流離失所。外媒報導指出，「叛軍」快速支援部隊（RSF）疑似取得中國製「FB-10A」短程地對空飛彈系統，引發國際關注。

對此，國防部回應，該粉絲專頁為台灣官方社群平台，主要發布國防政策、戰備演訓與全民國防等相關資訊，未涉及國際軍售或政治議題，並以中、英文澄清「這裡是中華民國，不是中華人民共和國 Here stands the Republic of China （Taiwan）, not the People's Republic of China.」，期盼留言的蘇丹人士理解。





更多《鏡新聞》報導

高市早苗才談「台灣問題」 前日相稱：是中國內政不應干涉

央視「專題起底」稱全球追緝 沈伯洋：轉移蕭、蔡出訪注意力

網稱「政府捐80億歐元換蕭美琴赴歐演講」 總統府火速闢謠報案