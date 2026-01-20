遭虎媽囚禁900天致死 貓爸曾拿鑰匙偷開門 女兒淚崩：您終於來了

台中去年9月發生一起女兒遭媽媽活活囚禁虐待致死案件，爸爸全程知情卻完全不敢反抗妻子。（圖／民眾提供）

去年9月台中大甲發生一起狠心虎媽囚禁女兒致死恐怖案件，地檢署審理4個月後，昨（20日）起訴詹姓母親與陳姓父親，但讓人感慨的是，貓爸陳父曾撿到鑰匙，偷偷打開廁所門見女兒，卻沒把對方救出來，將女兒最後的希望硬生生熄滅。

虎媽詹女在2023年以不滿女兒生活習慣為由，擅自辦理休學，接著就將女兒囚禁在房間，事後又移動至浴室，並在門把上用電線纏繞，確保女兒無法逃跑，每天僅「施捨」少量菜尾，長期下來女兒營養嚴重不良，最終因多重器官衰竭，在去年9月底身亡。父親發現後趕緊騎車前往警局報案兼「自首」。

台中虎媽詹女早在24年前就因囚禁毆打婆婆上新聞版面，當時下跪認錯，未料如今活活虐死二女兒，毫無人性。（圖／中視新聞）

據了解，家中一共有四口人，除了死者與父母外，還有一名大姊，全都對此事知情，但大姊因在外地就讀大學，並不清楚詳情，陳父則是完全不敢反抗妻子，他曾在女兒被拘禁期間，撿到掉落的鑰匙，偷偷打開浴室門，女兒見到後忍不住流淚說「爸，您終於來了」，沒想到陳父沒趁機救出女兒，而是探視後就再度關上門，親手熄滅女兒最後的生機，事後被妻子發現時還遭臭罵，也不敢做任何反抗，就連鄰居都搖頭大罵「沒路用」。

去年9月21日，詹女發現放在浴室門口的飯菜沒被動過，竟擅自認為女兒已死，置之不理，但其實女兒當下其實尚有氣息，直到25日屍臭味飄散後，詹女才不得不進入浴室「打掃」。詹女遭逮後拒絕認罪，堅持是為女兒好，遭檢方以《刑法》私行拘禁7日以上且施以凌虐致死罪提起公訴，陳父也依共犯一併起訴。離譜的是，詹女早在24年前就因為拘禁並毆打婆婆而躍上新聞版面，當時還在鏡頭前下跪認錯，更有傳言表示，二女兒之所以會被詹女虐待，就是因為面貌長得像婆婆。

